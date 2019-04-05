Хаменеи призвал Ирак изгнать американские войска

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди в субботу призвал соседнее государство добиться скорейшего вывода американского контингента, передает РИА Новости.

"Вы должны принять необходимые меры для того, чтобы США, как можно скорее вывели свои войска из Ирака", - приводятся слова верховного лидера в cобобщении, опубликованном на его сайте.

По словам Хаменеи, чем дольше американские войска сохраняют свое присутствие в той или иной стране, тем сложнее добиться их вывода.

Абдул-Махди 6 апреля прибыл в Тегеран с двухдневным визитом по приглашению президента Ирана.