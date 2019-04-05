Трамп: «Мы приняли быстрое решение по Голанам»

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как принял решение признать Голанские высоты за Израилем после краткого и быстрого урока истории во время разговора на другую тему, передает Reuters.

Выступая на встрече с Республиканской еврейской коалицией в Лас-Вегасе, Трамп сказал, что принял быстрое решение во время беседы со своими главными советниками по вопросам мира на Ближнем Востоке, включая посла США в Израиле Дэвида Фридмана и зятя Джареда Кушнера.

«Я сказал: «Ребята, сделайте мне одолжение. Сделайте быстрый экскурс в истории, быстро. Только быстро. У меня много дел - Китай, Северная Корея. Поэтому все надо делать быстро», - сказал Трамп смеху из толпы Лас-Вегаса. «Как вам понравится, если я признаю то, что мы обсуждаем?» - отметил Трамп, пересказывая разговор.

Трамп, который обычно требует коротких инструктажей и известен своим красочным пересказом историй, сказал, что Фридман был шокирован, «как чудесный, красивый ребенок», и спросил президента, действительно ли он это сделает. «И тут бум! И это было сделано. Мы принимаем быстрые решения. И мы принимаем правильные решения», - отметил он.