В России взялись за "воров в законе"

Сотрудники МВД начинают работу во исполнение закона об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным источников издания, 5 апреля региональные подразделения МВД получили указания фиксировать, руководят ли конкретные представители криминального мира преступными сообществами. Уже на следующей неделе будет проводиться активная оперативная работа: сыщики начнут собирать доказательную базу для будущих уголовных дел.

Собеседник издания рассказал, что оставшиеся в России «воры в законе», как они сами говорят, «заморозились»: перестали встречаться и общаться друг с другом, так как пока не знают, в отношении кого будут применять новый закон. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов еще не получили подробных разъяснений после принятия закона. «Все эти термины — «вор в законе», «авторитет», «положенец», «сходка» — не являются юридическими. Их надо перенести в соответствующую плоскость, разъяснить, чтобы можно было использовать», — рассказал источник.