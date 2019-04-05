«Карабах» вырвал победу в Габале и снова догнал «Нефтчи»
В матче 23-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги чемпион страны «Карабах» играл на выезде с «Габалой».
Упорная игра завершилась победой подопечных Гурбана Гурбанова со счетом 2:1. На 3-й минуте Дональд Герье вывел «Карабах» вперед. Хозяева восстановили равновесие благодаря голу Рауфа Алиева на 23-й минуте.
Во втором тайме обе команды имели моменты для взятия ворот, но решающим оказался выход к воротам Араза Абдуллаева, который воспользовался неуверенной игрой вратаря «Габалы» Дмитрия Безотосного и забил победный гол.
Напомним, что вчера «Нефтчи» победил «Зиря» со счетом 4:2. «Нефтчи» и «Карабах» вновь имеют одинаковое количество очков.
Вчера также «Сумгаит» победил «Кешля» - 2:1. Сегодня еще состоится матч «Сабах» - «Сабаил». Эта игра начнется в 16:30.
Турнирное положение на данный момент:
1. «Нефтчи» - 51 очко (23 матча)
2. «Карабах» - 51 (23)
3. «Сабаил» - 34 (22)
4. «Габала» - 30 (23)
5. «Сабах» - 23 (22)
6. «Зиря» - 22 (23)
7. «Сумгаит» - 20 (23)
8. «Кешля» - 19 (23).