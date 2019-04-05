«Карабах» вырвал победу в Габале и снова догнал «Нефтчи»

Упорная игра завершилась победой подопечных Гурбана Гурбанова со счетом 2:1. На 3-й минуте Дональд Герье вывел « Карабах » вперед. Хозяева восстановили равновесие благодаря голу Рауфа Алиева на 23-й минуте.

В матче 23-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги чемпион страны « Карабах » играл на выезде с «Габалой».

Во втором тайме обе команды имели моменты для взятия ворот, но решающим оказался выход к воротам Араза Абдуллаева, который воспользовался неуверенной игрой вратаря «Габалы» Дмитрия Безотосного и забил победный гол.

Напомним, что вчера «Нефтчи» победил «Зиря» со счетом 4:2. «Нефтчи» и «Карабах» вновь имеют одинаковое количество очков.

Вчера также «Сумгаит» победил «Кешля» - 2:1. Сегодня еще состоится матч «Сабах» - «Сабаил». Эта игра начнется в 16:30.

Турнирное положение на данный момент:

1. «Нефтчи» - 51 очко (23 матча)

2. «Карабах» - 51 (23)

3. «Сабаил» - 34 (22)

4. «Габала» - 30 (23)

5. «Сабах» - 23 (22)

6. «Зиря» - 22 (23)

7. «Сумгаит» - 20 (23)

8. «Кешля» - 19 (23).