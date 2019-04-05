Пакистан обвинил Индию в подготовке войны

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что правительство располагает надежной информацией о том, что Индия планирует осуществить агрессию против Пакистана в период с 16 по 20 апреля, передает AFP.

В беседе с журналистами Куреши сказал, что послы постоянных членов Совета Безопасности ООН в Исламабаде были проинформированы о «плане» Индии два дня назад. «У нас есть надежные сведения о том, что Индия разработала новую схему, и планирование уже началось, и есть вероятность новой агрессии против Пакистана. По нашей информации, эта акция может состояться в период с 16 по 20 апреля», - сказал он.

«Я говорю это с полной ответственностью. Я знаю, что каждое слово, которое я произнесу, попадет в заголовки в международной прессе», - сказал он, подчеркнув достоверность своего заявления. По его словам, запланированная агрессия была направлена на «усиление дипломатического давления на Пакистан».