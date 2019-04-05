МИД Венгрии вызвал для объяснений посла Украины

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непол. Причиной такого шага стал отказ Украины во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.

Как передает агентство Agerpres, Келемен рассказал, что ехал в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации «Общество венгерской культуры Закарпатья». По словам политика, его около часа держали на границе и затем сообщили о запрете на въезд в Украину до 2020 года.

Будапешт назвал действия Киева неприемлемыми и потребовал объяснений.

Между тем посол Украины в Румынии Александр Банков написал в Facebook, что Келемену запретили въезжать в страну еще с 2017 года, и он знал об этом.

Напомним, отношения Венгрии с Украиной ухудшились на фоне планов Киева принять законы об образовании и о государственном языке, которые обязывают нацменьшинства обучаться на украинском языке.