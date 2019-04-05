В Судане в ходе протестов убили шесть человек

В ходе массовых антиправительственных выступлений в Судане погибли шесть человек. По данным телеканала Al Arabiya, в Хартуме введен комендантский час.

Несмотря на это, люди продолжают выходить на акции протеста. Происходят столкновения. Полицейские используют против митингующих слезоточивый газ, задерживают активистов.

Антиправительственные выступления начались в Судане в декабре 2018 года. Люди выступают против повышения цен на топливо, хлеб и муку, а также острого дефицита основных продуктов питания. Активисты требуют отправить в отставку президента Судана Омара аль-Башира. Последний уже распустил правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение на год.