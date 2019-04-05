В Грузии будут производить электромобили

В Кутаиси будет построен завод по производству электромобилей. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на презентации первой индустриальной бизнес-группы, работающей в эко-направлении, передает «Грузия-онлайн».

«Я с большой радостью хочу вам сообщить, что впервые в нашем регионе, в Грузии начинается производство электромобилей. Компания «Чанган», являющаяся самым крупным производителем электромобилей в мире, стратегические партнеры которой – такие гиганты, как Volvo, Volkswagen и Ford, приняла решение, что именно в Грузии будет построен завод электромобилей, и уже с 2020 года мы сможем поставлять на рынок электромобили. Мы выбрали и город, у которого есть очень большой индустриальный опыт, город который любим каждым из нас. Завод электромобилей будет построен в Кутаиси», - заявил Мамука Бахтадзе.