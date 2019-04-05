Фуад Пашаев убил свою жену в США

Департамент полиции города Висконсин-Делс сообщил, что Татьяна Гужва была найдена мертвой в доме на бульваре Вашингтон в четверг, 4 апреля, вечером.

В американском штате Висконсин жестоко убили 23-летнюю украинку Татьяну Гужву, правоохранители подозревают ее мужа Фуада Пашаева. Об этом сообщает uapost.us.

Полиция арестовала ее мужа, 31-летнего Фуада Пашаева, как подозреваемого в деле. По предварительной информации, Пашаеву в январе уже было предъявлено обвинение в домашнем насилии по 11 пунктам, жертвой которого была Татьяна.

На данный момент дело находится в окружном суде Колумбии. Были предъявлены следующие обвинения - удушение, незаконное лишение свободы, уничтожение имущества, нападение и другие пять пунктов неправомерного поведения.

Татьяна Гужва обратилась в полицию 3 января, потому что боялась, что Пашаев собирается ее убить. Она сказала, что они прожили вместе три года, в течение которых Пашаев регулярно употреблял алкоголь и бил девушку.