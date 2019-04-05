Партия Эрдогана добивается пересчета всех голосов

Правящая партия Турции добивается пересчета всех голосов в Стамбуле. Об этом сказал заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Али Ихсан Явуз.

"Сегодня мы обратимся в ЦИК для пересчета всех голосов по всем районам Стамбула. В настоящее время разница составляет 16442 голоса", - сказал он.

Отметим, что ранее ПСР заявила, что предоставила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной «Народно-республиканской партии» (CHP) Экрема Имамоглу.

Напомним, что глава стамбульского отделения Партии справедливости и развития (ПСР) Байрам Шеноджак заявил, что имеются доказательства фальсификации результатов муниципальных выборов в Стамбуле в пользу Экрема Имамоглу.