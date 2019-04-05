Ожесточенные бои в Ливии: десятки погибших

Больше 20 человек погибли при столкновениях между армией Хафтара и лояльными правительству военными в Триполи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство национального согласия.

Напомним, что в Ливии установлено двоевластие — в Триполи правит правительство национального согласия во главе с Сарраджем, на востоке заседает избранный парламент.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Хафтаром. Накануне против ЛНА началась военная операция «Вулкан гнева». Ее объявили лояльные правительству вооруженные силы. В ответ армия Ливии начала воздушную часть военной операции в небе над Триполи.

В свою очередь в ООН потребовали ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи для обеспечения эвакуации пострадавших.