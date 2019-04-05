Отель«Иршад» в Баку знают все. Расположенный на небольшом пятачке в центре города это новое строение живописно вписалось в окружающую архитектуру. Оригинальное зодчество, грамотно построенный пиар за кратчайшее время принес известность отелю среди туристов, особенно из арабских стран. Немалую роль в этом сыграл, видимо, и тот факт, что владельцем отеля является бывший председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями, известный ученый-теолог Рафик Алиев. Многие ранее поговаривали, что и построен отель на деньги, которые должны были пойти на развитие этой сферы в стране. Но детали этой истории общественности не были известны. О них рассказал haqqin . az сын предпринимателя из Дубая Исы Мухаммада Салиха.

Решив, что дело сделано, Иса уехал к себе, будучи уверенным в том, что азербайджанская сторона в лице компании POWELLINDASTRIES Cmbh построит объект в соответствии с контрактом, который требовал от арабской стороны лишь своевременного финансирования. Да и какие могли быть сомнения у набожного араба, имеющего дело, по его убеждению, с таким же набожным мусульманином, государственным деятелем, уполномоченным осуществлять контроль над религиозными организациями страны. Правда, официально руководила компанией дочь Рафика Алиева, но все дела решал он сам. Он же решал все связанные со строительством объекта в центре города бюрократические сложности.

Иса тоже ученый-теолог, в 1996 году он защитил кандидатскую диссертацию, а его научным руководителем был известный в Азербайджане и за его пределами ученый-теолог Рафик Алиев, который тогда и занимал должность главы Госкомитета по работе с религиозными организациями. Как-то в перерыве между научными дискуссиями стороны и договорились построить в Баку общежитие для студентов Бакинского исламского университета (ныне Институт теологии). Обговорили и долевое участие сторон в новом проекте, предусматривающем не только помощь обучающимся исламистам, но и получение от этого определенной прибыли. Все обязательства сторон были закреплены контрактом от 15 июня 1997 года, после которого были утверждены и прочие документы.

Знал ли дубаец о строительстве в центре Баку отеля стоимостью 1,6 млн. долларов вместо планируемого общежития сегодня сказать трудно. Деньги он частями и своевременно вносил, сам же с возрастом начал болеть, а молодой сын не был посвящен в детали сделки. Однако в контракте построенный объект указан как Центр исламоведческих исследований «Иршад». На деле же «Иршад» действует в качестве отеля буквально с первых же дней своей эксплуатации. И об этом хорошо известно журналистской братии, принимающей активное участие в разных мероприятиях, часто не имеющих совершенно никакого отношения ни к исламу, ни к религии вообще. Правда, пару лет араб получал деньги за счет своего пая – на его счет набежало 190 тыс. долларов. А с 2002 года эти поступления прекратились, телефон Алиева для него с тех пор наглухо закрылся, все запросы оставались без ответа. Словно в воду канули и отель, и доходы от него.

Собрался было Иса Мухаммад Салих приехать в Баку и на месте решить проблему. Но какие-то умники его отговорили, мол, не езжай туда, человек такого положения засадит еще. Долго он думал, как быть: с одной стороны, пропадают полтора миллиона долларов, а с другой – страх быть арестованным. Жизнь, конечно, дороже, особенно после всего, что ему наговорили об Азербайджане.

Пытался было как-то приехавший в Баку в качестве туриста юный сын встретиться с Алиевым. Тот выразил готовность и обещал выслать за ним машину. Но… После этого его телефон перестал отвечать на звонки. Точно так же, как перестал отвечать и телефон следователя по имени Фикрет Мамедов, который принял его вместе с отцом после жалобы в МВД. Около 7 часов азербайджанские следователи допрашивали араба, обещая во всем разобраться. На первый звонок жалобщику вежливо ответили, что побеседовали с Рафик муаллимом и вскоре все проблемы и недоразумения будут разрешены. Но дальнейшие звонки остались без ответа. Хотя на звонок из редакции Фикрет муаллим ответил и уточнил, что он направил дело в консульство, так как оно не носило уголовного характера. И жалобщикам, мол, надо обратиться в суд с гражданским иском.

Но Фикрет муаллим при этом не уточнил важную деталь - финансовые споры по истечении определенного срока теряют смысл. Следовательно, в суд дубайцам обращаться через 20 лет уже нет смысла. А вот уголовный характер в деле при тщательном его рассмотрении найти, думается, не сложно. Нам, конечно, трудно разводить споры по юриспруденции с опытным следователем, но очень уж смахивает это дело на обычную аферу, совершенную должностным лицом по отношению к иностранному инвестору. И как тут не вспомнить указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе», подписанный на днях президентом Ильхамом Алиевым.