В убийстве Старовойтовой обвинили лидера "тамбовских"

Лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы II созыва Галины Старовойтовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Барсукова Константина Кузьминых.

По словам адвоката, обвинение уже предъявлено, однако от более подробных комментариев он пока воздержался.

«Мы еще не ознакомлены с делом», — добавил Кузьминых.

Барсуков был приговорен к 24 годам колонии по обвинению в организации преступного сообщества.

Барсукова (Кумарина) называют «ночным губернатором» Санкт-Петербурга и крупнейшим рейдером города, а также лидером «тамбовской» ОПГ.

Старовойтова, которая также являлась сопредседателем партии «Демократическая Россия», была убита в подъезде своего дома в Петербурге в ноябре 1998 года. По версии следствия, преступление было совершено по политическим мотивам. В июне 2005 года городской суд Петербурга вынес приговор в отношении восьми предполагаемых исполнителей преступления.