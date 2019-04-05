Судан погрузился во тьму
Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье Министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны, передает РИА Новости.
"Авария на линии электропередачи Рабак – Маскар – Сеннар – Маранджан - Альхасахиса привела к выходу из строя национальной энергосистемы", - говорится в сообщении министерства.
Ведомство в своем заявлении не привело никаких причин происшедшего, отметив лишь, что специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.