Могерини: "Иншаллах, ЕС и Азербайджан скоро заключат новое соглашение"
В своем выступлении перед прессой после заседания Совета сотрудничества Европа-Азербайджан Федерика Могерини, использовав традиционное на Востоке выражение Inshallah - с Божьей помощью, выразила надежду, что ЕС и Азербайджан очень скоро заключат новое торговое и политическое соглашение.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза подчеркнула, что Брюссель и Баку находятся на «заключительной, решающей фазе» переговоров по «новому амбициозному двустороннему соглашению».
«В отличие от Украины, Грузии и Молдовы, все из которых подписали соглашения об ассоциации с ЕС, а также «глубокие и всеобъемлющие соглашения о свободной торговле», Азербайджан, страна, богатая нефтью и газом, стремится к очень тесным и равноправным отношениям с ЕС», - заявила Могерини.
Комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан также отметил, что ЕС и Азербайджан являются близкими партнерами во многих областях.
«ЕС остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Азербайджана. Согласно нашим приоритетам партнерства, мы стремимся укреплять наши экономические связи, в том числе путем поддержания устойчивой диверсификации экономики Азербайджана, поддержки его членства в ВТО и улучшения деловой и инвестиционной среды в целом», - уточнил еврокомиссар.
Между сторонами также существует стратегическое партнерство в области энергетики, о чем свидетельствует сотрудничество по «Южному газовому коридору», и ЕС заинтересован в поддержке развития Бакинского международного морского торгового порта и зоны свободной торговли, указал Хан.
Переговоры между Брюсселем и Баку ведутся по трем блокам. Первый блок включает вопросы политики и безопасности, второй — торговли и инвестиций, третий касается экономической сферы, социальных, гуманитарных и других направлений.
Первоначально ЕС предложил Баку проводить переговоры по всем блокам параллельно. Азербайджан выдвинул встречное предложение — начать переговоры с первого блока, потому что он самый важный для Баку, а уже затем параллельно рассматривать остальные вопросы. То есть переговоры по принципу «от легкого к сложному» Баку не устроили. Азербайджан хочет согласовать с ЕС полноценный договор, который не ущемлял бы ничьих интересов, прежде всего самого Баку. Поэтому в Азербайджане был подготовлен свой проект соглашения и, что очень важно, со своей редакцией первого политического блока.
В любом случае сближение Баку и Брюсселя выгодно для обеих сторон. За 25 лет сотрудничества на реализацию различных программ развития в Азербайджане выделил порядка 580 млн евро. За этот период между Азербайджаном и Евросоюзом было реализовано 43 твиннинг-проекта – самое большое число совместных проектов после Украины.
Как утверждает глава представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас, давший некоторое время назад интервью haqqin.az, Баку и Брюссель добились существенного прогресса.
«Это новое соглашение станет правовой основой для отношений между Азербайджаном и ЕС на будущие годы. Азербайджан отдает приоритет двусторонним отношениям, и всеобъемлющее соглашение будет определять масштабы и амбиции наших отношений. В частности, соглашение об Общем авиационном пространстве является взаимовыгодным и откроет много возможностей для Азербайджана. Соглашение поможет увеличить число туристов, диверсифицировать экономику Азербайджана и еще больше укрепить стремление страны стать транспортно-логистическим центром в стратегически важном регионе, соединяющем Европу с Азией. Европейский союз подписал аналогичные соглашения с рядом других стран, и наш опыт показывает, что там налицо впечатляющий рост развития воздушных сообщений, значительное увеличение количества рейсов и существенный рост числа пассажиров, посещающих страну. Это поможет Азербайджану в дальнейшем активизировать диверсификацию экономики, туризм, торговлю, инвестиции. А граждане ЕС смогут открыть для себя прекрасный Азербайджан, понять приоритеты страны, укрепить наши отношения», - сказал посол.