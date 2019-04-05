Могерини: "Иншаллах, ЕС и Азербайджан скоро заключат новое соглашение"

В своем выступлении перед прессой после заседания Совета сотрудничества Европа-Азербайджан Федерика Могерини, использовав традиционное на Востоке выражение Inshallah - с Божьей помощью, выразила надежду, что ЕС и Азербайджан очень скоро заключат новое торговое и политическое соглашение.

«В отличие от Украины, Грузии и Молдовы, все из которых подписали соглашения об ассоциации с ЕС, а также «глубокие и всеобъемлющие соглашения о свободной торговле», Азербайджан, страна, богатая нефтью и газом, стремится к очень тесным и равноправным отношениям с ЕС», - заявила Могерини.

Комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан также отметил, что ЕС и Азербайджан являются близкими партнерами во многих областях.

«ЕС остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Азербайджана. Согласно нашим приоритетам партнерства, мы стремимся укреплять наши экономические связи, в том числе путем поддержания устойчивой диверсификации экономики Азербайджана, поддержки его членства в ВТО и улучшения деловой и инвестиционной среды в целом», - уточнил еврокомиссар.

Между сторонами также существует стратегическое партнерство в области энергетики, о чем свидетельствует сотрудничество по «Южному газовому коридору», и ЕС заинтересован в поддержке развития Бакинского международного морского торгового порта и зоны свободной торговли, указал Хан.

Переговоры между Брюсселем и Баку ведутся по трем блокам. Первый блок включает вопросы политики и безопасности, второй — торговли и инвестиций, третий касается экономической сферы, социальных, гуманитарных и других направлений.

Первоначально ЕС предложил Баку проводить переговоры по всем блокам параллельно. Азербайджан выдвинул встречное предложение — начать переговоры с первого блока, потому что он самый важный для Баку, а уже затем параллельно рассматривать остальные вопросы. То есть переговоры по принципу «от легкого к сложному» Баку не устроили. Азербайджан хочет согласовать с ЕС полноценный договор, который не ущемлял бы ничьих интересов, прежде всего самого Баку. Поэтому в Азербайджане был подготовлен свой проект соглашения и, что очень важно, со своей редакцией первого политического блока.