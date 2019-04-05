Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для НАТО

Немецкие военнослужащие не могут использовать самолеты ВВС Германии, чтобы отправиться в Афганистан. Для этого они вынуждены садиться в американские военно-транспортные самолеты С-17. Дело в том, что Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для военных самолетов Германии.

По информации издания Spiegel, Азербайджан отказался давать разрешение самолетам НАТО лететь над своей территорией.

Самолеты ВВС Германии раз в неделю совершали полеты на базу в Мазари-Шарифе. Из-за отказа Азербайджана ВВС Германии с марта не выполняют полеты в Мазари-Шариф. В отчете Минобороны Германии говорится, что из-за диспута, связанного с Азербайджаном, пришлось отказаться от некоторых полетов.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что доставка и вывод немецких солдат из Афганистана обеспечены благодаря ВВС США, которые используют другой маршрут.