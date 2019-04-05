Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов

Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля. Об этом он объявил 7 апреля в эфире телеканала «112».

Порошенко предложил провести дискуссию на стадионе «Олимпийский». Он пригласил зрителей и все телеканалы на «оптимальные» 19:00 или 20:00 часов следующего воскресенья.

Изначально дебаты были запланированы на 19 апреля. Зеленский предложил назначить модератором Юлию Тимошенко, занявшую третье место в первом туре выборов и лишившуюся шансов на продолжение избирательной гонки. Это предложение было отклонено.