Эрдоган не отдает победу оппозиции... и начинает аресты

По его словам, на данный момент в связи с этим арестованы два человека.

В Турции начались аресты по обвинению в фальсификации выборов. Выступая перед журналистами, зампред правящей Партии справедливости и развития Али Ихсан Явуз заявил, что более 600 членов избирательных комиссий были привлечены со стороны, что является нарушением закона.

«Я приведу примеры только из двух районов. Закон гласит, что члены избирательных комиссий должны быть госслужащими, проживающими в Стамбуле. А людей набирали из других районов. Кроме того на некоторых участках работали военные, что недопустимо», - сказал он.

Али Ихсан Явуз также отметил, что в целом по Стамбулу недействительными выявлены 274 тысячи бюллетеней. А в муниципалитете Беюкшехер – 314 тысяч бюллетеней. Турецкий чиновник задается вопросом, откуда появилась существенная разница в 40 тысяч бюллетеней.

По его словам, в ходе пересчета голосов удалось вернуть более 14 тысяч голосов, отданных за Биенали Йылдырыма. В правящей партии добавили, что будут и дальше отстаивать голоса своих избирателей.

«Почему они протестуют против пересчета голосов? Чего они боятся?», - задается вопросом Али Ихсан Явуз, добавив, что правящая партия будет добиваться пересчета голосов в 38 районах города.

Напомним, что впервые за четверть века Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана уступила оппозиции два крупнейших города Турции - Анкару и Стамбул. Главой последнего, по предварительным итогам прошедших 31 марта выборов, стал кандидат от левоцентристов (Республиканская народная партия) Экрем Имамоглу. Правящая партия оспаривает его победу.