США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

США призывают подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты глубоко встревожены боевыми действиями недалеко от Триполи. Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и настоятельно призываем немедленно прекратить военные операции против ливийской столицы", - сказано в документе.

Помпео подчеркнул, что у ливийского конфликта нет военного решения.

"Политическое решение - единственный способ объединить страну и обеспечить гарантию безопасности, стабильности и процветания для всех ливийцев", - отмечается в заявлении.

Госсекретарь также указал, что "эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу жизнь гражданского населения и подрывает возможность лучшего будущего для всех ливийцев".

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Его войска штурмуют столицу главным образом с южного направления. Сейчас они ведут там ожесточенные бои с вооруженными формированиями заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.