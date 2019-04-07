Зеленский: "...Скоро стрельба закончится, и Донбасс вернется в состав Украины"

Артист Владимир Зеленский, возглавивший после первого тура президентских выборов в Украине гонку за право занять кресло главы государства, заявил, что готов в случае победы вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не собирается при этом "жертвовать территориями или людьми", пишет Дойче велле.

"Да, готов к переговорам с Путиным, но жертвовать территориями или людьми не будем никогда. Целостность Украины должна быть константной", - подчеркнул Зеленский в эфире телеканала "Украина".

"Первоочередной задачей" он считает также прекращение военных действий в Донбассе. По мнению Зеленского, необходимо "достучаться" до каждого человека, который живет на временно оккупированных территориях, и объяснить жителям на востоке страны, что скоро стрельба закончится и они вернутся в состав Украины.

По словам политика, он выступает за продолжение переговоров по Минским соглашениям, однако считает, что этот формат необходимо реформировать.

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Зеленский отметил, что поддерживает эту идею, однако хочет вынести данный вопрос на национальный референдум.