Министр обороны Армении: «Азербайджан должен готовить свою армию к миру»
«Мы желаем не войны, а военно-политическое руководство Азербайджана должно подготовить свою армию к миру», - заявил накануне, 7 апреля, в беседе с журналистами министр обороны Армении Давид Тоноян, сообщает Новости Армения.
Напомним, что в ходе встречи с армянской общиной Нью-Йорка министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя проблему карабахского урегулирования, заявил, что меняет формат «территории за мир».
«Я, как министр обороны, говорю: я переформулировал формат «территории в обмен на мир». Мы сделаем прямо противоположное - «новая война за новые территории», - сказал тогда армянский министр.