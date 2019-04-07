Американка решила судиться с армией из-за хиджаба

Валдовинос носит хиджаб с 2016 года, после того как приняла ислам. Она утверждает, что во время прохождения службы в Афганистане сослуживцы оскорбляли ее, называя "террористка, игиловка и ниндзя".

Травля продолжилась и после возвращения в США: в интервью изданию Тhe Army Times Валдовинос рассказала, что в марте текущего года, во время брифинга на базе Форт Карсон, штат Колорадо, где речь шла о профилактике суицида в армии, командир заставил ее снять хиджаб.

При этом представитель армии США заявил ABC News, что жалоба Валдовинос на офицера не имеет оснований. По словам представителя, офицер хотел проверить, убраны ли ее волосы по уставу. Сама Сесилия это отрицает и напоминает, что за неделю до инцидента ее неожиданно понизили в звании.

Вскоре после подачи сержантом жалобы на нее завели дело о проступке – мусульманку заподозрили в… интимной связи с офицером-мужчиной, которого ей поручили сопроводить в казарму.



По правилам ВС США для ношения таких религиозных головных уборов, как исламский хиджаб и сикхский тюрбан, нужно получить разрешение у непосредственного командира.