В Ливии бомбят авиабазу Хафтара

Военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли удар по позициям ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара в районе авиабазы "Аль-Вутье" на западе страны, сообщает Anadolu со ссылкой на информацию ливийского телеканала «Аль-Ахрар».

«Аль-Вутье» является единственной авиабазой, подконтрольной генералу Хафтару, ВВС которого бомбят Триполи.

Командование сил Хафтара пока не прокомментировало удар по авиабазе, расположенной в 130 километрах к юго-западу от Триполи.

4 апреля подразделения ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара начали наступление на Триполи. Войска Хафтара штурмуют столицу в основном с южного направления. Ожесточенные бои с вооруженными формированиями заседающего в Триполи правительства национального согласия Фаиза Сараджа продолжаются. В ответ силы правительства национального согласия начали контрнаступление “Буркан аль-Гадаб” ("Гнев вулкана").