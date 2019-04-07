Американо-азербайджанский сельскохозяйственный форум в Чикаго

3-5 апреля 2019 года в одном из ведущих финансовых и торговых центров США Чикаго состоялся первый Иллинойс-Азербайджанский Сельскохозяйственный Форум, при совместной организации Торгово-промышленной палаты США и Азербайджана (USACC) и Торговой палаты Иллинойса.

В форуме участвовали во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана, представители посольства Азербайджана в США, Агентство США по международному развитию (USAID), Департамента сельского хозяйства штата Иллинойс и представители ведущих компаний США и Азербайджана. В мероприятии также приняли участие директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде и советник по международным делам Вугар Садиг.

Основной целью форума является налаживание сотрудничества между сторонами в сфере сельского хозяйства, объединение представителей сельскохозяйственных предприятий Азербайджана и одного из ведущих штатов США - штата Иллинойс, ознакомление с методами повышения урожайности, технологиями американского производства, а также новыми методами, применяемыми в различных сферах сельского хозяйства.

"Первый Иллинойс-Азербайджанский Сельскохозяйственный форум прошел в рамках программы Торгово-промышленной палаты США и Азербайджана и является важным мероприятием для расширения торгово-экономических отношений между США и Азербайджаном. Kapital Bank всегда поддерживал развитие и финансирование предпринимательства и в частности сельского хозяйства. Ознакомление с опытом зарубежных коллег позволит предпринять новые шаги для развития сельского хозяйства в Азербайджане", - отметил Директор по Корпоративным Продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.