В рамках официального визита в Саудовскую Аравию делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджана – начальником Генштаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым посетила Центр исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом.

В ходе встречи Н.Садыкова с руководством организации была представлена информация о структуре, основной цели, задачах и приоритетных направлениях деятельности центра.

Исламская военная коалиция по борьбе с терроризмом — межправительственный военный блок 34-х стран исламского мира, созданный для борьбы с «Исламским государством» и глобальным терроризмом.