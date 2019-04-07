Минэкологии назвало загрязняющие Каспий предприятия

В ходе проведенных в центрах отдыха и на предприятиях, действующих на побережье Каспийского моря мониторингов, в очередной раз было подтверждено наличие факта загрязнения моря промышленными и бытовыми отходами. Об этом сказал директор Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Минэкологии и природных ресурсов Арастун Гасанов.

Кроме того, Гасанов назвал предприятия, чьи отходы больше всего загрязняют Каспий: "В Северном регионе на консервном заводе "Кавказ", центрах отдыха Sunset, Məkan, Təbib; на Апшероне в коллекторе ОАО "Азербору", на судоремонтном заводе; в Южном регионе в центрах отдыха и услуг Beluqa, Xəzər palace, Meduza до сих пор используют не отвечающие современным требованиям очистные установки. А в некоторых даже нет установок для очистки сточных вод.

Согласно результатам мониторингов, в отношении не отвечающих экологическим нормам и продолжающих загрязнять Каспий предприятий будут приняты соответствующие меры".