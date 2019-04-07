Анкара и Москва обсуждают совместное производство военной техники

Анкара и Москва обсуждают широкий спектр вопросов сотрудничества в оборонной сфере, в том числе контракты на поставку и совместное производство. Об этом в понедельник в Twitter написал руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает ТАСС.

«Мы в широком плане обсуждаем с Россией наше сотрудничество в оборонной сфере. Говорим на темы от взаимных поставок военной продукции до возможностей совместного производства. Взаимодействие двух стран в оборонной сфере имеет крупные масштабы и продолжит развиваться», - указал Алтун.

Это заявление он сделал в преддверии встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Москве, 8 апреля.