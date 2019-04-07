Эрдоган: Результаты выборов в Стамбуле сфальсифицированы
Результаты выборов в Стамбуле почти полностью сфальсифицированы, сказал журналистам перед вылетом в Москву президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкий телеканал NTV.
По словам главы турецкого государства, для выявления виновников правящая Партия справедливости и развития обратилась в Центральную избирательную комиссию.
Правящая партия не допустит обмана избирателей, отметил турецкий лидер.
Ранее глава стамбульского отделения ПСР Байрам Шеноджак заявил, что имеются доказательства фальсификации результатов муниципальных выборов в Стамбуле в пользу кандидата от Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.
Экрем Имамоглу опережает кандидата от ПСР Бинали Йылдырыма по предварительным итогам муниципальных выборов в Стамбуле. Имамоглу набрал в Стамбуле 4,159 миллиона голосов избирателей, в то время как Йылдырым - 4,131 миллиона голосов.