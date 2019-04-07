Азербайджанец поплатился за взятку российскому полицейскому

В городе Красный Холм в Тверской области 45-летний гражданин Азербайджана стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался дать взятку сотруднику полиции, сообщает сайт телеканала «ТВ-Тверь».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 14 декабря минувшего года мужчину привлекли к административной ответственности, так как он осуществлял незаконную перевозку 740 елей.

С целью ускорения производства административной проверки и возвращения изъятых деревьев мужчина передал взятку в размере 15 тысяч рублей должностному лицу МО МВД России «Краснохолмский».

Мировым судьей судебного участка Краснохолмского района обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.