Путин выступил за свободный интернет

Интернет должен оставаться свободным, а для противодействия появляющимся угрозам важен диалог с сообществом сети, считает президент России Владимир Путин. Его слова приводятся в приветствии к участникам и гостям X Российского форума по управлению интернетом (RIGF-2019), передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.

Послание Путина зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — считает российский лидер.

По его мнению, для противодействия распространению контента, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства, важное значение имеет позиция интернет-сообщества, «его открытость и готовность к конструктивному диалогу».

Президент напомнил, что 7 апреля 1994 года был официально зарегистрирован национальный домен .ru для РФ. По его словам, 25 лет назад было трудно представить, что интернет сможет изменить мир. Глава государства также отметил конкурентоспособность Рунета.