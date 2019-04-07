Никойл Банк провел «Банкинг завтрашнего дня» с участием известных международных финансистов

12:20

6 апреля в Баку в Конгресс Центре состоялся форум «Банкинг завтрашнего дня» для клиентов и партнеров Никойл Банка. Основной темой мероприятия стало обсуждение мировых тенденций в сфере финансовых услуг.

Поприветствовав гостей, председатель правления Никойл Банка Николоз Шургая отметил: «Как экономист и международный банкир, проработавший более шести лет в Баку, я в восторге от широкого спектра проводимых в Азербайджане реформ. 25-е место в рейтинге Doing Business Всемирного банка в 2018 году достойно уважения. Однако это вcего лишь шаг на пути дальнейшего воcхождения и превращения cтраны в одно из привлекательнейших меcт для международных инвеcтиций. Я благодарен спикерам за ценную информацию и обмен опытом, которые помогут нашим клиентам и партнерам лучше подготовиться к изменениям под влиянием международных тенденций. Каждый член команды и я продолжим ставить клиентов на первое место и предоставлять услуги от всей души. Мы обозначили своей целью находить решения, делать это просто и работать с улыбкой».