Эрдоган обсудит с Путиным операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в Москву в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии, передает РИА Новости.

"Наши приготовления на границе закончены, все готово для операции. В любое время мы можем ее начать. Во время визита в Россию с глазу на глаз с Путиным мы обсудим эту тему среди прочих", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Москву.

Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.