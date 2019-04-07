Столкновение между протестующими и полицией в Ереване

Сотрудники ереванского ООО «Спайка», которые проводят акцию против ареста директора их компании Давида Казаряна, перекрыли проспект Тиграна Меца на участке перед зданием суда, сообщает Новости Армении.

Согласно информации издания, между полицейскими и участниками акции протеста произошла потасовка. Стражи порядка пытались вывезти автомобиль, в котором находился Казарян. Протестующие стали мешать, некоторые даже наносили удары по машине, чтобы та не смогла выехать. В конце концов, полицейским удалось вывезти автомобиль.

Участники акции скандируют: «Требуем Никола!», «Давид Казарян!», «Борьба, борьба до конца!».

Издание отмечает, что судья суда общей юрисдикции города Ереван Карен Фархоян 8 апреля удовлетворил ходатайство следователя следственного управления Комитета государственных доходов Армении о двухмесячном аресте директора компании «Спайка» Давида Казаряна.

Издание напоминает, что директору компании «Спайка» Давиду Казаряну предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.