Церковь обеспокоена количеством гомосексуалистов в Армении

Координатор информационного отдела Араратской епархии Армянской апостольской церкви иерей Есаи Артенян призывает не тиражировать выступление трансгендера в парламенте, поскольку считает это дополнительной рекламой. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване, сообщает «Спутник-Армения».

Напомним, что в парламенте Армении 5 апреля проводились общественные слушания на тему «Национальная повестка прав человека – мониторинг ООН», на которых и выступила трансгендер Лилит Мартиросян. Это вызвало неоднозначную реакцию в парламенте и социальных сетях.

«Тиражирование подобных инцидентов лишь способствует их пропаганде и рекламе, поскольку цель этого выступления была именно в этом. Никакого месседжа или серьезного подтекста в ее речи не было», - сказал Артенян.

По его словам, церковь не принимает это явление, однако никогда не призывает подвергать насилию или дискриминации представителей ЛГБТ сообщества. На его взгляд, именно представители этого сообщества распространяют этот миф, чтобы скрыть собственную агрессию и вызвать сочувствие. Более того, некоторые представители данного сообщества сами приходят в церковь, исповедуются или просят помощи.

«Иногда получается привести их на путь истинный, а иногда нет. Но в последние годы количество гомосексуалистов увеличилось – это связано не только с агрессивной пропагандой, но и внедрением "европейских ценностей", и это беспокоит нас» , - отметил он.