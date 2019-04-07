Сумгаитский технопарк представил инновационные терминалы
Производимое Сумгаитским технологическим парком (СТП) терминальное оборудование отныне будет представляться под торговой маркой STP Terminal.
К терминалам СТП относятся платежные и билетные терминалы, а также дежурные и информационные киоски.
До настоящего времени технопарк обеспечил Министерство налогов, Государственный таможенный комитет, такие частные компании, как Капитал Банк, Рабита Банк и Easypay различными терминалами и киосками.
Будучи азербайджанским брендом, терминалы СТП имеют ряд преимуществ перед импортной продукцией. Например, каркас и дизайн терминалов могут быть разработаны и окрашены в соответствии с пожеланиями компании-заказчика. Наравне с этим, с целью безопасности и прочности металлический каркас терминалов можно подготовить различной толщины. В то же время технический осмотр терминалов может быть проведен со стороны СТП. И самое главное, цены на терминалы местного производства намного дешевле, чем у зарубежных аналогов.
Терминалы STP могут использоваться в любых государственных структурах, различных организациях и компаниях, независимо от их вида деятельности.
Применение терминалов весьма выгодно при финансовых, банковских, торговых, налоговых и других платежах, для продажи билетов на спортивные и развлекательные мероприятия и т.д.
Терминалы также могут быть использованы для предоставления информации. Так, терминалы предоставляют заявителям письменную информацию о предприятии, фотографии и видео различных проектов и мероприятий.
Учитывая вышесказанное, Сумгаитский технологический парк приглашает к сотрудничеству все государственные органы и компании, работающие в стране. Для получения дополнительной информации о терминалах СТП, или если у вас есть какие-либо вопросы, можете позвонить по короткому номеру *0990 или написать по адресу [email protected] email.
Отметим, что продукция STP Terminal производится на заводе электрооборудования технопарка. Завод, применяя инновационные технологии, выпускает различные виды продукции, отвечающие европейским стандартам. В процессе производства используется оборудование производства Германии, Финляндии и США.