Сумгаитский технопарк представил инновационные терминалы

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Производимое Сумгаитским технологическим парком (СТП) терминальное оборудование отныне будет представляться под торговой маркой STP Terminal. К терминалам СТП относятся платежные и билетные терминалы, а также дежурные и информационные киоски.

До настоящего времени технопарк обеспечил Министерство налогов, Государственный таможенный комитет, такие частные компании, как Капитал Банк, Рабита Банк и Easypay различными терминалами и киосками. Будучи азербайджанским брендом, терминалы СТП имеют ряд преимуществ перед импортной продукцией. Например, каркас и дизайн терминалов могут быть разработаны и окрашены в соответствии с пожеланиями компании-заказчика. Наравне с этим, с целью безопасности и прочности металлический каркас терминалов можно подготовить различной толщины. В то же время технический осмотр терминалов может быть проведен со стороны СТП. И самое главное, цены на терминалы местного производства намного дешевле, чем у зарубежных аналогов.

Терминалы STP могут использоваться в любых государственных структурах, различных организациях и компаниях, независимо от их вида деятельности. Применение терминалов весьма выгодно при финансовых, банковских, торговых, налоговых и других платежах, для продажи билетов на спортивные и развлекательные мероприятия и т.д. Терминалы также могут быть использованы для предоставления информации. Так, терминалы предоставляют заявителям письменную информацию о предприятии, фотографии и видео различных проектов и мероприятий.