В Москве освободили режиссера Серебренникова

Московский городской суд освободил из-под домашнего ареста художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по "делу "Седьмой студии", передает Интерфакс.

Также Мосгорсуд отменил домашний арест двум другим фигурантам дела, по которому подсудимым проходит К.Серебренников, - экс-руководителю департамента господдержки искусства и народного творчества минкультуры РФ, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и бывшему гендиректору "Седьмой студии", экс-директору ярославского театра им. Волкова Юрию Итину.

Согласно решению Мосгорсуда, в качестве меры пресечения фигурантам избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.