Оппозиция угрожает Эрдогану

После заявления Эрдогана о том, что в результате голосования в Стамбуле были зафиксированы тотальные фальсификации с заявлением для прессы выступили лидер Республиканской партии Турции Камал Кылычдароглу и лидер партии İYİ Мерал Акшенер.

Камал Кылычдароглу заявил, что они вовсе не против пересчета голосов, но это должно быть сделано обоснованно и в рамках требований законодательства.

«Я обращаюсь к представителям ЦИК, они хотят пересчитать голоса в 38 районах. На каких основаниях? Протоколы по итогам голосования были подписаны представителями правящей партии. Зачем они ставили свою подпись, если заявляют, что результаты недействительны?», - сказал Кылычдароглу.

В свою очередь, Мерал Акшенер заявила, что народ не простит такого неуважения к своему волеизъявлению.

«Сложилась очень опасная ситуация, они говорят, что выборы не важны, если они не побеждают в них. Не принимая результаты выборов в Стамбуле, они игнорируют волеизъявление народа. Но нужно помнить, что этот народ даже не послушался Кенана Эврена. Хочу обратиться к Эрдогану, это неправильный путь. Обновлять результаты голосования до тех пор, пока не победит правящая партия свойственно только Африке. Этот народ не простит неуважения к своему волеизъявлению», - сказала лидер партии.