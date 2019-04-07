ФБР заинтересовалось украинским миллиардером Коломойским

Федеральное бюро расследований начало расследование в отношении украинского миллиардера Игоря Коломойского. Его подозревают в финансовых преступлениях на территории США.

ФБР ведет дело совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо, где Коломойский имеет инвестиции, пишет деловая газета «ВЗГЛЯД». При этом бизнесмену не было предъявлено обвинений в совершении каких-либо преступлений.

Издание The Daily Beast со ссылкой на собственные источники пишет, что Коломойского подозревают в отмывании денег. Следователи изучают потенциальные финансовые преступления, к которым он может быть причастен. Как отмечает издание, расследование носит широкомасштабный характер и ведется уже довольно давно. Однако до сих пор олигарху не было предъявлено ни одно обвинение.

Адвокаты Коломойского уже успели отвергнуть подозрения спецслужб. По словам представителей бизнесмена, их подзащитный «категорически отрицает», что когда-либо отмывал деньги в США.

Сам Коломойский в настоящее время проживает в Израиле, что может осложнить любую попытку США добиться его выдачи, отмечает издание.