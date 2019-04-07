Разбойное нападение в Губе

В Губе неизвестные преступники в масках, ворвавшись в дом жителя села Нугеди-1, избили его и ограбили, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, в Call-центр "102" МВД поступило сообщение о том, что 1 апреля около часа ночи в один из домов в селе Нугеди-1 проникли четверо неизвестных в масках. Связав хозяину дома руки скотчем, они избили его.

Взяв из дома 13 600 манатов и мобильный телефон, грабители скрылись с места преступления.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье 181 (разбой) УК Азербайджана.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска, Главного управления информационных коммуникаций, службы "Безопасный город" и отдела полиции Губинского района, задержаны подозреваемые в разбое жители Сумгаита - ранее судимые Х.Хатамов и З.Исмаилов. Также установлены личности еще троих подозреваемых.