В Азербайджане отменили пошлины на импорт лука

Министерства экономики и сельского хозяйства Азербайджана распространили совместное заявление в связи ростом цен на некоторую сельскохозяйственную продукцию.

Согласно информации, в связи с подорожанием картофеля, лука и капусты в стране до 30 апреля вводится экспортная пошлина на поставки картофеля за рубеж, до 31 мая – на экспорт лука и капусты. Также от специфической пошлины освобожден импорт лука.

«Данный шаг служит обеспечению ценовой стабильности на внутреннем рынке, а также удовлетворению спроса населения на эти виды продукции», - говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что ведомства предпримут все меры для устранения возможных сложностей у предпринимателей, связанных с продажей указанной продукции.