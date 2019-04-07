Сегодня в Бухаресте стартовал чемпионат Европы по борьбе.

Поединок был завершен досрочно, потому что преимущество нашего спортсмена достигло 10 баллов. Итоговый счет – 12:2.

Между тем, Джабраил Гасанов (79 кг) уже пробился в полуфинал, легко одолев немца Франко Бюттнера – 12:1.

В 1/8 финала он победил соперника из Молдовы со счетом 9:7.

Еще один азербайджанский борец - Махир Амирасланов (57 кг) – успешно стартовал на Евро-2019 в столице Румынии Бухаресте.

В первый день на ковер вышли вольники. 3-кратный чемпион мира Гаджи Алиев (65 кг) в 1/16 финала победил белоруса Гусейна Шахбанова (7:2), а в 1/8 финала взял верх над армянином Вазгеном Теваняном (1:0). В четвертьфинале наш спортсмен встретится с россиянином Начином Куларом.

Агагусейн Мустафаев (70 кг) победил в 1/8 финала со счетом 5:3 Магомедрасула Газимагомедова из России. Его следующим соперником станет Давид Сафарян из Армении.

Джабраил Гасанов (79 кг) одолел на старте грузина Нику Кентчадзе (6:5) и вышел в четвертьфинал.

Нурмагомед Гаджиев (97 кг) уступил в первой схватке знаменитому российскому борцу Абдулрашиду Садуллаеву (0:3).

Махир Амирасланов (57 кг) в первом поединке встретится с молдованином Александру Киртоакой.