Синоптики о погоде на завтра

Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, слабая изморось. Северо-западный ветер днем перейдет в южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на полуострове составит 6-9, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем воздух прогреется до 16 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди.

Ночью и утром местами туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9-10 апреля на Апшероне умеренные погодные условия в основном благоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.