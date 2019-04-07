Межбанк и Служба ASAN представили «Дни стартап-проектов»
Международный банк Азербайджана, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Азербайджанский интернет-форум, ранее неоднократно выступившие с рядом совместных инициатив, запускают проект «Дни стартап-проектов».
Проект был представлен общественности на пресс-конференции в центре инкубации и акселерации INNOLAND при Службе ASAN.
Данная инициатива предусмотрена для студентов вузов. «Дни стартап-проектов» пройдут в отдельных вузах, в которых примут участие молодые люди со своими стартап-идеями. Студенты смогут представить свои стартапы индивидуально или в команде.
Затем в центре инкубации и акселерации INNOLAND будут организованы подготовительные тренинги для авторов достаточно обоснованных реалистичных идей. На этих тренингах отличившимся будет оказана помощь в реализации их идей.
«Дни стартап-проектов» будут проведены в апреле, мае и июне в Лицее туризма и технологий в Баку, Азербайджанском техническом университете, Ленкоранском государственном университете, Азербайджанском государственном экономическом университете, университетах Гянджи и Мингячевира, Азербайджанском государственном педагогическом университете, Бакинской высшей школе нефти, Бакинском государственном университете, Западном университете, а также организации «Волонтеры ASAN», которая в основном состоит из студенческой молодежи.
Директор департамента маркетинга МБА Нигяр Тагирова отметила, что банк всегда поддерживал инновационные инициативы и продолжит поддержку в будущем: «Помогая молодым людям с реализацией их стартап-идей, мы инвестируем в будущее нашего общества. Мы гордимся тем, что можем вносить свой вклад в реализацию бизнес-проектов представителей молодежи».
«Дни стартап-проектов» завершатся в июле конференцией «Стартап-проекты в Азербайджане».