Межбанк и Служба ASAN представили «Дни стартап-проектов»

Международный банк Азербайджана, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Азербайджанский интернет-форум, ранее неоднократно выступившие с рядом совместных инициатив, запускают проект «Дни стартап-проектов».

Проект был представлен общественности на пресс-конференции в центре инкубации и акселерации INNOLAND при Службе ASAN.

Данная инициатива предусмотрена для студентов вузов. «Дни стартап-проектов» пройдут в отдельных вузах, в которых примут участие молодые люди со своими стартап-идеями. Студенты смогут представить свои стартапы индивидуально или в команде.

Затем в центре инкубации и акселерации INNOLAND будут организованы подготовительные тренинги для авторов достаточно обоснованных реалистичных идей. На этих тренингах отличившимся будет оказана помощь в реализации их идей.