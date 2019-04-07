Азербайджан отвечает Армении: «Мы готовимся к войне»

Нет в мире такой страны, армия которой готовилась бы к миру. Задача армии быть готовой не к миру, а к войне. Об этом сказал журналистам глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя заявление министра обороны Армении Давида Тонояна относительно того, что военно-политическое руководство Азербайджана должно готовить армию к миру,

Функция армии – постоянно находиться в состоянии боевой готовности, на защите независимости, суверенитета и территориальной целостности своей страны, обеспечивать ее безопасность и защиту, подчеркнул Даргяхлы.

"Как заявил Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана, если Армения хочет мира, то армянские солдаты должны безоговорочно покинуть азербайджанские земли. Военно-политическое руководство Армении должно раз и навсегда осознать, что наша армия сможет думать о мире только после освобождения азербайджанских земель от оккупации. В нынешних же условиях армия Азербайджана готова не к миру, а к войне», - сказал он.