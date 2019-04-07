Армия Хафтара покидает аэропорт Триполи
Подразделения ливийской национальной армии покидают территорию международного аэропорта Триполи, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Контроль над стратегическим объектом занимают группировки, лояльные правительству национального согласия Фаиза Сараджа.
Отметим, что подразделения ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара захватили аэропорт 6 апреля и установили над ним полный контроль.
Телеканал Al-Hadath сообщил, что ЛНА взяла под контроль большинство пригородных районов Триполи.
Отмечается, что подразделения ЛНА стараются не входить в жилые кварталы, чтобы избежать жертв среди мирного населения.