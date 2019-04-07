Путин: С Эрдоганом предстоит "обсудить огромный пакет вопросов" Обновлено 15:28
На встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предстоит "обсудить и решить огромный пакет вопросов", заявил глава российского государства Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Турции.
"У нас активно развиваются контакты и по линии министерств иностранных дел, и по линии министерств обороны, и военно-техническое сотрудничество. То есть огромный пакет вопросов, которые предстоит нам обсудить и решить", - сказал Путин.
* * *
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Москву.
В Международном аэропорту Внуково-2 президента Турции встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, замдиректора департамента государственного протокола МИД РФ Георгий Кузнецов, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица.
Вместе с главой турецкого государства в Москву прибыли глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов, министр казначейства и финансов, национальной обороны и другие официальные лица.