Европейский союз на год продлил санкции против Ирана, введенные против страны за нарушение прав человека. Сообщение об этом размещено на сайте Совета ЕС, пишет РБК.

«Совет продлил до 13 апреля 2020 года ограничительные меры, введенные в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране», — говорится в сообщении.

Ограничения касаются 82-х человек и одной организации. Им запрещен въезд в ЕС, их активы в союзе заморожены.

В феврале Евросоюз также ввел санкции в отношении двух человек и одной компании в связи с действиями Ирана на территории ЕС. В ЕС пояснили, что Иран занимается «враждебной деятельностью» на территории нескольких стран-членов.