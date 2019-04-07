Саудовская Аравия не откажется от доллара

Саудовская Аравия не планирует отказываться от расчетов в американской валюте за поставки нефти, сообщает Financial Times со ссылкой на министерство энергетики королевства.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщало о том, что Эр-Рияд пригрозил Вашингтону отказаться от доллара в расчетах за поставки нефти, если администрация США продолжит готовить антикартельный законопроект, известный как NOPEC.

Однако в понедельник в министерстве заявили, что данная информация "неверная и не отражает позиции Саудовской Аравии по этому вопросу". Многолетняя политика королевства продажи нефти в долларах "хорошо служила целям ее финансовой и монетарной политики", считают в минэнерго страны.

Законопроект NOPEC предусматривает наделение судов США полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. При этом незаконными признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.