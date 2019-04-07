Магнус Карлсен сыграл в шахматы с азербайджанскими школьниками
В Шамкирском районе 5 апреля состоялся шахматный матч во имя мира между пятью школьниками-членами азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Как сообщает haqqin.az, перед началом матча школьники посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Шамкире, возложили к нему цветы.
Шахматный матч прошел в Центре Гейдара Алиева в Шамкире. После соревнования дети сфотографировались с Магнусом Карлсеном и взяли у него автограф.