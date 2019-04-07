Организаторы гонок «Формулы-1» в Баку назвали точное время, когда будут перекрыты улицы, входящие и прилегающие к трассе.

Согласно плану, движение транспортных средств будет полностью запрещено с 01:00 понедельника 22 апреля до 06:00 вторника, 30 апреля.



Также сообщается, что жители Баку смогут беспрепятственно передвигаться вокруг зоны трека, воспользовавшись наземными и подземными переходами. Временные наземные переходы будут установлены на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалийат, а также на следующих перекрестках - улиц Хагани и Рашида Бейбутова, улицы Хагани и проспекта Азадлыг, проспекта Нефтчиляр и улицы Рашида Бейбутова.



Территория Национального Приморского парка (от Бакинского морского вокзала до круга Азнефть), где на время гонки расположится развлекательная зона «Формулы-1», будет закрыта для лиц, не имеющих билеты, с 08:00 среды, 24 апреля. Ограничения будут сняты в понедельник 29 апреля.



В связи с проведением концертной программы гоночного уик-энда в концертном комплексе Crystal Hall, автодорога от круга Азнефть до Площади Государственного Флага будет закрыта для транспортных средств 27 и 28 апреля с 17.00 до 04.00.